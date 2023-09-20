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烏炸毀俄潛艇曝光
社交網周一首次出現俄羅斯海軍黑海艦隊柴電動力攻擊潛艇頓河畔羅斯托夫號，上周三在克里米亞半島塞瓦斯托波爾海軍基地旱塢遭烏克蘭攻擊後的照片，可見潛艇艇殼出現至少兩個巨大破洞，分別位於船首（上圖）及船身中部（下圖），內部更有火燒痕迹。
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