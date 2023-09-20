澤連斯基出席聯合國大會 明晤拜登

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周一抵達美國紐約參加聯合國大會，翌日在會上演講，是俄烏戰爭去年2月爆發後，他首次親身出席聯合國大會及第二次訪美；明日將在白宮會晤美國總統拜登，同時與美國國會議員、軍事和商務官員會面。

澤連斯基抵達紐約後，首先前往當地一間醫院，探訪正在接受康復治療的烏克蘭士兵，周二出席聯合國大會、永續發展目標高峰會、安理會會議等，期間他將就如何加強領土完整原則等議題提出具體建議，預計俄烏戰爭將成為會上重要議題之一。

戰況方面，英國國防部周一表示，俄羅斯過去兩周可能調派空降軍赴烏克蘭南部扎波羅熱州奧里希夫，增援處境困難的第58集團軍。在戰爭期間，俄軍嘗試把空降軍改造為高機動打擊部隊投入攻勢，但再次成為步兵加強兵力捉襟見肘的地面部隊。

南韓將援烏戰鬥工程車 另外，南韓《朝鮮日報》周一報道，南韓將向烏克蘭提供有「終極工兵武器」之稱的兩輛K600戰鬥工程車在後方掃雷，它不屬於殺傷武器，但必要時可以用於突破敵方防線。為免俄羅斯抗議，韓方要求烏方把戰鬥工程車用於清除後方地雷的方案。