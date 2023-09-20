美研幽靈艦制華 無人艇抵日本

【本報綜合報道】面對中國海軍艦隊規模急速擴大，美國海軍近年研發無人艦艇與之抗衡，其中兩艘隸屬於「幽靈艦隊大君主計劃」的無人艦艇，周一完成橫越太平洋的航程，罕有現身日本神奈川縣橫須賀基地，未知今後是否部署西太平洋地區。

具自動航行技術 可射導彈 當天到訪橫須賀基地的美國海軍無人艦艇是水手號及遊騎兵號，前者屬於無人水面艦艇，後者屬於大型無人水面艦艇，它們上月14日與無人水面艦艇海獵號及海鷹號，從西岸加州聖迭戈海軍基地抵達夏威夷州珍珠港。「幽靈艦隊大君主計劃」旨在引入艦艇自動航行技術，並把可以執行不同任務的無人艦艇與傳統有人艦隊整合。

水手號及遊騎兵號的設計原本用於快速轉移船員及補給，客戶對象是離岸石油及天然氣鑽探業，後來修改增設衞星通訊、不同波段的雷達、電子光學及紅外線傳感器、無線電等裝置。每艘長59米及寬10米，搭載的貨櫃通常裝設額外系統及傳感器。美國國防部2021年發布影片，顯示遊騎兵號利用模塊化發射器發射標準6型導彈。