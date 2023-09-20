聲稱華擴張需顧忌 澳洲75億購美軍備

MQ4C無人機基本規格

增購無人機 升級巡邏機 澳洲一個月內第二度向美國引入軍備，澳洲政府昨日宣布，批准採購第4架MQ4C無人機及升級P8A海上巡邏機機隊，涉款超過15億澳元（約75億港元）。兩者均主打對海監控及作戰，加強澳洲「向北戰略」，應對中國海上威脅；惟國內有評論質疑無人機計劃前景悲觀，不認同當局添置易受敵方攻擊的武器系統。

2018年6月，時任澳洲總理特恩布爾宣布，計劃從美國引入6架MQ4C無人機，比2016年澳洲國防白皮書提出的採購數量少一架。澳洲國防部在聲明表示，為了確保澳洲擁有全球其中一支最先進的海上巡邏及應變機隊，總理阿爾巴內塞領導的政府批准增購MQ4C無人機，將提供遠程、持續的監視能力。

首架無人機明年交付 部署北領地 生產商諾斯諾普格魯曼宣稱，這款無人機的續航時間超過24小時，飛行高度超過50,000呎，最大航程15,186公里。澳洲皇家空軍是繼美國海軍後第二個MQ4C無人機操作用戶，澳洲國防部指首架無人機預計明年交付，包括相關地面及支援系統；整支機隊將部署北領地廷達爾基地，操作的中隊駐守南澳省愛丁堡基地。值得留意的是，美國海軍今年8月4日在關島第二度部署MQ4C無人機，並因應首次部署區內的經驗，對該機進行重大的性能升級。

與此同時，澳洲強化旗下14架P8A海上巡邏機的反潛作戰、海上打擊、情報收集能力，預計首架飛機2026年接受升級，最後一架飛機2030年完成升級。澳洲廣播公司報道，P8A海上巡邏機升級後將可以發射AGM158C遠程反艦導彈。美國國務院2020年2月7日宣布，批准向澳洲出售200枚射程接近1,000公里的AGM158C遠程反艦導彈。

兩項軍事投資 可提供就業職位 澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）表示，增購MQ4C無人機將加強從澳洲北部基地展開行動的能力，升級P8A海上巡邏機將強化澳洲保護自身海上利益的能力，這兩項軍事投資也為澳洲人提供更多就業職位、能力、安全。澳洲政府今年8月21日拍板斥資13億澳元（約65億港元），向美國採購超過200枚戰斧陸攻巡航導彈。

惟澳洲增購MQ4C無人機的決定存在隱憂，根據美國國防部2024財政年度預算案，美國海軍計劃停止生產這款無人機，下個財政年度將採購最後兩架，最終採購數量由原先70架大幅減至27架，當中只有22架屬於服役可用狀態，餘下均用作測試開發。

軍事分析員稱有關計劃存隱憂 澳洲軍事分析員赫利爾（Marcus Hellyer）形容，阿爾巴內塞政府擴大MQ4C無人機機隊的決定「奇怪」，並預測最終採購及維護成本高過原先估計；又指澳洲追求這款無人機超過20年，包括長時間提供財政支持，質問當局有否在仍然可以「全身而退」時重新考慮有關計劃，而非繼續「倒錢落海」。他說：「最終會否得到全數6架或7架（無人機）抑或更少的數量？若然是後者，這是否切實可行的能力？」本報綜合報道

P8A海上巡邏機基本規格