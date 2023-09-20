國企3億元購無人機 賣方違規合約煞停

【本報綜合報道】河南省駐馬店市平輿縣屬國企早前被揭發花3億人民幣（約3.27億港元）購買5,000架無人機，引起社會關注。該交易的賣方是上市公司永悅科技股份有限公司全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司，永悅科技周一披露，該公司及公司董事長陳翔因違反上市公司規定，遭江蘇省證監局警示；同日再公告永悅智能與該平輿縣國企一致同意終止交易合作。

永悅科技發布遭江蘇省證監局警示的內容指出，永悅智能與平輿縣暢達交通投資發展有限公司上月27日簽署無人機銷售合約，同日雙方又簽訂補充協議，另行約定上述合約的生效條件，但永悅科技其後未有披露上述協議內容。江蘇省證監局認為，永悅科技及陳翔在事件中資訊披露不完整，因此決定對兩者出具警示函，並記入證券期貨市場誠信檔案。

鑑於上述交易內容擬調整等因素，永悅智能與平輿暢達經多次協商後一致決定解除銷售合約及補充協議，並終止合作。

平輿曾是國家級貧困縣 平輿暢達是平輿縣交通運輸局全資控股的國有獨資公司，根據早前報道，該公司購買上述無人機用於當地一個機場項目，但有關項目被指因為資金問題，2020年至今停工。報道又稱，平輿縣曾經是國家級貧困縣，2020年2月底才脫貧「摘帽」。