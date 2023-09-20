日侵華731部隊軍醫名簿曝光

【本報綜合報道】周一是九一八事變爆發92周年，位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館，首次公開最新發現的重要史料侵華日軍軍醫將校名簿。館長金成民形容，這是全方位認知侵華日軍罪行、軍醫協同犯罪的關鍵證據，對還原歷史真相，以及推進學術研究具重要意義。

黑龍江外國語學院特聘教授、日本學者松野誠也今年7月在日本國立公文書館發現上述史料，名為《將校名簿現役將官》和《將校名簿現役軍醫》，記載731部隊軍醫的基本資訊，以及1944年以後其所屬、調整等內容，證明731部隊與其他衞生部隊有人員交流。當中清楚記載731部隊兩任隊長石井四郎、北野政次何時成為軍醫少將、中將，何時工作調動等情況，設在南京的侵華日軍1644部隊將校名簿也被首次發現。

金成民表示，通過和既往史料對比、梳理和研究，可以更全面了解二戰末期侵華日軍軍醫將校的總體情況與任職經歷，深化有關731部隊總體規模、人員構成、職級軍階等問題的研究。

慰安婦再有一人逝世 另外，上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心發布消息，原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害幸存者蔣奶奶周一在湖南平江逝世，享年102歲，目前該研究中心登記在冊的內地「慰安婦」受害幸存者只剩10人。