目睹惡鄰殺父母 警逼遺孤錄口供

【本報綜合報道】台灣高雄市一對夫婦上周五在兩名年幼兒子面前，遭不滿噪音問題的吳姓男鄰居殺害。當地傳媒周一報道，吳男上周六被關押在燕巢高雄第二監獄，情緒穩定。死者家屬透露，警方居然讓目擊兇案的孩子錄口供指認兇手，形同二次傷害。警方表示，能夠感受家屬悲傷心情，經陳報檢察官同意以其他方式替代。

遺屬指形同二次傷害 男童的爺爺撰寫親筆信表示，疑兇數年前就抱怨他們製造噪音，他的兒媳於是鋪地氈及地墊等，盡量避免聲響，並邀請吳男入屋檢查，對方因此熟悉地形，才能夠在案發當天迅速殺人。目睹兇案的孩子如今見到番茄醬都會感到害怕，以為看到血；有善心人承諾會以信託方式，贊助他們的學費直到大學畢業。

男童的外公批評，相關部門一再要求外孫錄口供，他認為這件事即使是成年人回想都會感到痛苦，卻要讓外孫一再回想當時發生的事情，怒斥為何不槍斃吳男，嘆言女兒和女婿兩人才36歲。他最後無奈道，外孫陸續出現創傷反應，小外孫躲在牆角不斷自責，大外孫則哭得厲害。