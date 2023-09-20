虐殺10貓 台毒鴛鴦落網

網絡收養後失聯 台灣新竹縣日前有送養貓隻的人與收養人失去聯絡，前者察覺情況有異，於是向當地議員求助，後來發現涉事收養人在網絡領養大量貓隻，然後帶回家虐殺。當地傳媒周一報道，警方拘捕兩人，發現一對情侶涉嫌虐殺貓隻，至今有10隻貓慘遭毒手。

事發上月底，原貓主在網上發文希望有心人接養其貓，然後獲一名自稱「周靜安」的女子主動聯繫，貓主於是把貓交給對方，未料兩人在事後失去聯絡，原貓主於是向新竹縣議員朱健銘、新竹縣流浪動物珍愛協會求助。朱健銘與協會調查後，發現「周靜安」是假名，常常聯絡急於尋找新家的寵物飼主。調查人員分析證據，發現周女的真實身份是一名24歲鍾姓女子，她的26歲趙姓男友曾經因囚禁少女餵食毒品而被判囚一年8個月。此外，趙男早已被通緝在案，且涉有妨害性自主罪與詐欺罪嫌。

男子有「囚禁餵毒少女」前科 調查人員在該對情侶的家中搜證時，搜出毒品及一隻尚未遇害的虎斑貓。新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，警方在情侶住處搜出毒品吸食器，並在牆上發現多處不明血漬。此外還發現一隻行動力欠佳的白底虎斑貓被鎖在衣櫥內，還有一個泡菜罐頭被塞滿不同款式的貓項圈，該罐頭裏面至少裝了6條項圈，相信是屬於死亡的貓隻。

在獲得確鑿證據後，警方在新北投車站拘捕鍾女和趙男。鍾女被捕後表示，和趙男今年4月開始交往，自己本身對小動物有濃厚的愛好，擁有多隻寵物。然而，她每次回家後都發現貓被刻意塞進籠子、浴室或烘乾箱裏，小動物狀況近乎奄奄一息，也有一次親眼看見趙男被貓咪咬傷手後，他便把貓摔死並裝進垃圾袋後扔進垃圾車。警方調查鍾女的背景，發現她名下共有8隻動物，但如今牠們都不知去向，她此前並無前科，疑似在和趙男一起後才開始吸毒。本報綜合報道