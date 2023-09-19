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南投舉辦原住民獵人大會
台灣南投縣信義鄉東埔溫泉於上周五至前日首次舉行「原住民族獵人團結大會」，吸引全台17個部落等近200人參加。主辦單位在大會中特別策劃了「部落狩獵文化走讀」，帶領參加者走訪東埔、羅娜的自然資源保育和永續利用，了解傳統狩獵文化與山林智慧，互相分享狩獵自主管理心得，鼓勵共同保育山林。
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