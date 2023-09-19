江戶川新文學館11月開幕 《魔女宅急便》作者任館長

【本報綜合報道】日本東京都江戶川區公所近日表示，位於江戶川區內的「魔法文學館」將於今年11月3日開幕。由《魔女宅急便》原作者、日本兒童文學作家角野榮子擔任館長。建築物則由日本知名建築師隈研吾負責設計。

搜羅萬本兒童書與繪本 成立這座文學館是為了培養孩童的創造力，館內除了角野的作品，還搜羅來自全球約萬本兒童書與繪本，入館者可以自由閱讀這些作品。負責文學館企劃、現年88歲的角野表示：「書可以豐富人的一生，我認為這就是這座文學館所擁有的魔法。」

原來角野與江戶川區素有淵源，她從3歲到23歲都居住在此。她曾獲日本國內外的兒童文學獎項，包括2018年榮獲被譽為兒童文學諾貝爾獎的「國際安徒生獎」，為日本兒童文學作家第一人。角野代表作是《魔女宅急便》，1989年被吉卜力工作室改編成動畫電影。