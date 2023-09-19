南韓伽倻古墓群入選世遺名錄

南韓於2021年1月向UNESCO提交伽倻古墓群入遺申請，今年5月獲世界遺產委員會諮詢機構「國際古蹟遺址理事會」現場審查，確認伽倻古墓群的完整性和真實性條件均已滿足。連同伽倻古墓群在內，南韓16處地方列入《世界遺產名錄》。南韓文化財廳廳長崔應天感謝世界遺產委員會認可伽耶古墓群，並會與地方政府密切合作，確保遺產得到精心保護。

伽倻古墓群由公元1至6世紀中葉建於南韓南部地區的7處古墓群組成，分別是慶北高靈池山洞古墓群、慶南金海大成洞古墓群、咸安末伊山古墓群、昌寧校洞和松峴洞古墓群、固城松鶴洞古墓群、陝川玉田古墓群、全北南原酉谷裏和鬥洛裏古墓群。伽倻是公元元年前後至公元562年以洛東江流域為中心發展起來的一個國家聯盟，由多個小國組成。伽倻雖與高句麗、百濟、新羅三國共處同一時期，但有關伽倻的文獻記載不多，因此伽倻古墓群出土的各種土器、鐵器、飾品等文物具有重要價值。