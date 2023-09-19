加國學生義種逾500樹 盼城市綠色空間常駐

加拿大一間由學生主導的非牟利組織今年於艾伯塔省埃德蒙頓種植了500多棵樹，希望藉此將綠色空間帶回石屎森林，並幫助在城市人和自然之間建立聯繫。

組織成立於2017年，如今已有11名成員以及50名義工，他們主要為埃德蒙頓和薩斯喀徹溫省薩斯卡通的屋主提供植樹服務，每棵樹的最低捐贈額為10加元（約58港元），且第一棵樹是免費。組織始創人、21歲的薩斯喀徹溫大學電腦系學生帕特爾（Marmik Patel）表示，他們希望看到每個主要城市都能增加樹木，而不是只有石屎和道路。

總部位於安大略省渥太華的環境倡導組織「自然加拿大」成員沃利斯（David Wallis）認為上述行動很有意義。他表示，從整體來看，幾百棵樹可能聽起來不多，卻非常重要。他指城市和郊區的大部分土地都是私人所有，這些土地需要協助解決生物多樣性危機。

存儲空間及資金成挑戰 由於團隊目前規模不大，帕特爾等人無法獲得聯邦資助，部分成員甚至使用自家空間，存放等待種植的樹木。談及未來計劃時，帕特爾坦言組織面臨兩大挑戰，分別是存儲空間和資金。他下一步計劃將組織註冊為慈善機構，以便獲得非牟利組織通常無法獲得的資金。本報綜合報道