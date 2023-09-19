特朗普受訪 拒答國會暴動問題

【本報綜合報道】在美國全國廣播公司（NBC）周日播放的節目訪問中，前總統特朗普對於前年國會山暴動當日及暴動開始時在做甚麼，以及支持者闖進美國國會大樓之際有沒有打電話等問題，都拒絕回答。

稱倘再入主白宮 或特赦極右領袖 該訪問上周四在特朗普位於新澤西州的高爾夫球會進行。女主持人問特朗普，事發時是否在白宮宴會廳開電視觀看攻擊事件時，他回答：「我不會告訴你，我會在往後的適當時機告訴民眾。」特朗普前幕僚曾表示，他把自己關在離橢圓形辦公室較遠的宴會廳看電視，有時甚至會「回帶」，重複觀看部分內容。

主持人以暴力發生當下沒有公開表態是「無聲勝有聲」逼問特朗普時，他拒絕回答自己當時打電話給誰。極右派團體「驕傲男孩」成員因國會大廈攻擊事件而被定罪。特朗普在訪談中表示，如果再度入主白宮，他會考慮對遭判22年徒刑、曾任該團體領導人的塔里奧（Enrique Tarrio）予以特赦。

據指，白宮律師團曾建議特朗普接受自己被2020年選舉對手、現任總統拜登擊敗的事實。在訪談中被問到為何沒有聽取那些律師建議時，特朗普回答指不尊重他們，並且表示他下決心認定大選「被操縱」。