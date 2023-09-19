劇院內吸煙愛撫男伴 美右翼女議員認衰

吵鬧遭逐離場 片段曝光 美國共和黨極右保守派女眾議員貝波特（Lauren Boebert）上周日與男伴到科羅拉多州丹佛市劇院看表演，期間二人忘我調情，男伴愛撫貝波特的胸部，貝波特則撫摸男伴的大腿內側。貝波特更吸食電子煙，又經常手舞足蹈，引來身邊觀眾投訴，她與男伴最終由保安趕離現場，她表現得十分不忿。貝波特最初否認吸煙，直至當晚的影片公開後，她上周五才改口認衰，至周日第二度道歉。

貝波特是代表科羅拉多州的共和黨聯邦眾議員，36歲的她穿着低胸金色連身裙與46歲男伴加拉赫（Quinn Gallagher）一同到劇院觀賞音樂劇《陰間大法師》（Beetlejuice）。上周四流出的閉路電視片段可見，二人待劇院燈光暗下來後便開始調情，加拉赫愛撫貝波特的胸部，她則摸加拉赫的胯部。

貝波特更有其他脫軌行為，例如吸食電子煙、高歌、舉高手、開閃光燈拍照等，當時一位孕婦坐在貝波特後方，她要求貝波特別再抽煙，貝波特卻說「休想」，指摘孕婦是「可悲」的人，孕婦後來要求換位。

曾否認失當行為 終道歉 劇院保安之後再收到投訴，指貝波特太吵，還錄影音樂劇。領座員於是請貝波特與加拉赫離場，但他們不願意，貝波特態度惡劣，質問對方「你曉得我是誰嗎？」「我要去找市長」等，還舉中指。劇院稱已報警，警員正趕來，二人才肯離開。

兩日後，貝波特在社交網否認吸食電子煙，只認自己的笑聲及歌聲太吵，她正經歷離婚，明白行為舉止是不可接受，並聲稱不記得當晚有吸電子煙。直至上述影片曝光後，貝波特才為自己在劇院的行為道歉。

36歲當祖母 網民驚訝 貝波特於2021年開始出任聯邦眾議員，以極端右派見稱，她風格專斷，最出名是她在總統拜登去年在國會聯席會議發表國情咨文時起哄。加拉赫則是民主黨人，投資一家對同性戀友好的酒吧，酒吧會舉辦變裝活動。貝波特曾大力批評變裝，宣稱這抵觸她的基督教信仰。另外，貝波特的17歲兒子今年4月迎來一子，她本人則升格當祖母，令網民相當驚訝。本報綜合報道