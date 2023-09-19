他信最快明年2月假釋

泰國懲教署副署長西蒂昨天向英媒表示，正在服刑的前總理他信最快明年2月下旬符合假釋條件，可提前離開監獄。她指出年逾70歲或患病的囚犯，服刑滿6個月就有資格假釋，懲教部門會評估個案，囚犯毋須遞交申請。他表示，他信在醫院接受多久治療由醫護決定，並沒時間限制。 （綜合報道）