金正恩赴俄8天 實現最長外訪

北韓朝中社昨日報道，領袖金正恩已圓滿結束對俄羅斯的正式友好訪問，並在周日啟程回國。報道指，金正恩這次訪問，將有助進一步鞏固根基在於友誼和戰鬥團結的朝俄傳統睦鄰合作關係，掀開發展新篇章。金正恩今次訪俄連同交通時間前後共8日，是他掌權以來時間最長的外訪。（綜合報道）