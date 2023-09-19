挪威指北極俄軍較攻烏前大減

【本報綜合報道】挪威國防司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）上周六表示，目前駐紮在接壤挪威北極地區的俄軍數量，僅及俄烏戰事爆發前的20%或更少。

稱普京清楚北約非威脅

北約國防部長會議在挪威首都奧斯陸舉行，克里斯托弗森在會後記者會表示，俄羅斯總統普京非常清楚北約不威脅俄羅斯，不論挪威、瑞典、芬蘭及波蘭。假如普京認為北約威脅俄羅斯，便不會把軍隊調往烏克蘭作戰。克里斯托弗森指出，北歐5國與北約盟友共同訓練及演習，待瑞典正式加入北約後將強化北翼防禦及震懾。北約軍事委員會主席鮑爾認為，倘俄羅斯認為北約是威脅，對芬蘭本年4月加入北約的反應會完全不同。自1949年起，挪威便是北約成員國。