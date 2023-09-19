挪威指北極俄軍較攻烏前大減
【本報綜合報道】挪威國防司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）上周六表示，目前駐紮在接壤挪威北極地區的俄軍數量，僅及俄烏戰事爆發前的20%或更少。
稱普京清楚北約非威脅
北約國防部長會議在挪威首都奧斯陸舉行，克里斯托弗森在會後記者會表示，俄羅斯總統普京非常清楚北約不威脅俄羅斯，不論挪威、瑞典、芬蘭及波蘭。假如普京認為北約威脅俄羅斯，便不會把軍隊調往烏克蘭作戰。克里斯托弗森指出，北歐5國與北約盟友共同訓練及演習，待瑞典正式加入北約後將強化北翼防禦及震懾。北約軍事委員會主席鮑爾認為，倘俄羅斯認為北約是威脅，對芬蘭本年4月加入北約的反應會完全不同。自1949年起，挪威便是北約成員國。
俄羅斯外交部無任所大使科爾丘諾夫周日指摘，美國及盟友採取的非建設政策，加劇北極地區的軍事政治緊張局勢。北約在北極地區加強軍事潛力，表明北約內部普遍存在以損害他國安全為代價來確保自身在北極地區安全的強力方案，俄羅斯將採取預防措施應對。
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