特朗普：如烏早割地可免戰

【本報綜合報道】美國前總統特朗普在周日播出的新聞專訪表示，如烏克蘭在衝突爆發前與俄羅斯達成協議割讓克里米亞等地，便可避免生靈塗炭及減少領土損失。

彭斯批評綏靖政治

特朗普向全國廣播公司（NBC）主持人威爾克（Kristen Welker）指，很多人希望烏克蘭放棄對克里米亞及其他地區的主權要求，便可換來和平。特朗普指出，俄烏雙方本來可以達成協議，烏克蘭失去的領土會少於現時俄羅斯佔領區域。達成協議後不會有人死於戰爭，烏克蘭國家得以保存，但現時會否由他國接管仍是未知之數。他重申，倘明年重新當選美國總統，會在24小時內讓俄烏簽署和平協議。他稱屆時會把俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基召集在一起。