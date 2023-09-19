特朗普：如烏早割地可免戰
【本報綜合報道】美國前總統特朗普在周日播出的新聞專訪表示，如烏克蘭在衝突爆發前與俄羅斯達成協議割讓克里米亞等地，便可避免生靈塗炭及減少領土損失。
彭斯批評綏靖政治
特朗普向全國廣播公司（NBC）主持人威爾克（Kristen Welker）指，很多人希望烏克蘭放棄對克里米亞及其他地區的主權要求，便可換來和平。特朗普指出，俄烏雙方本來可以達成協議，烏克蘭失去的領土會少於現時俄羅斯佔領區域。達成協議後不會有人死於戰爭，烏克蘭國家得以保存，但現時會否由他國接管仍是未知之數。他重申，倘明年重新當選美國總統，會在24小時內讓俄烏簽署和平協議。他稱屆時會把俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基召集在一起。
特朗普稱任內俄烏雙方相安無事，並認為當時油價處於低位，會令主要石油出口國俄羅斯為軍事行動支付高昂資金。特朗普的共和黨總統初選對手、前副總統彭斯批評特朗普擁抱綏靖政治，並讓普京得償所願。美國哥倫比亞廣播公司周日播出澤連斯基的專訪，他排除割讓領土予俄羅斯換取和平的可能。
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