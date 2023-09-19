重奪巴赫木特屏障 烏反攻俄擁地利

烏克蘭總統澤連斯基出訪美國前夕，烏軍在頓涅茨克州反攻取得進展，周日重奪巴赫木特南部屏障克利斯奇夫卡。克利斯奇夫卡地勢較高，俄軍失去它意味巴赫木特南翼暴露，面對居高臨下的烏軍處於不利位置。

得以控制俄補給線 克利斯奇夫卡位於巴赫木特以南9公里，戰前人口約400人，今年5月後處於俄軍控制下。澤連斯基在全國演講中，稱讚奪回克利斯奇夫卡的士兵做得很好，感謝在庫皮揚斯克到赫爾松前線作戰的每個士兵。烏克蘭陸軍司令西爾斯基表示，克利斯奇夫卡所有俄軍已肅清。烏克蘭武裝部隊東部集群發言人葉夫拉什稱，參與作戰的部隊包括第80空中突擊旅、獨立第5突擊旅及國家警察聯合突擊旅。他形容重奪克利斯奇夫卡為烏軍贏得一個橋頭堡，得以控制巴赫木特的俄軍補給線。烏軍可打擊巴赫木特的俄軍縱深，並以火炮攻擊。烏軍正在克利斯奇夫卡執行穩定措施，包括清理地雷。

莫斯科以南油庫起火 葉夫拉什透露，俄軍在巴赫木特集結5.2萬人、274輛坦克、逾1,000輛裝甲車、150門火炮及120多門多管火箭炮。俄軍在整個烏克蘭東部前線共集結約15萬人、近1,000輛坦克、3,000輛裝甲車及約1,000門火炮。雖然俄軍後勤出現問題，但在利曼——庫皮揚斯克方向的部隊裝備精良且武器齊全。

烏克蘭空軍周日指，俄羅斯當日較早時以無人機和導彈攻擊。烏克蘭敖德薩州南部區域，擊中一個農業設施。俄羅斯國防部稱，挫敗烏克蘭對莫斯科及克里米亞的無人機攻擊。位於莫斯科以南360公里的奧廖爾一座油庫周日深夜爆炸起火，有居民稱事前曾聽到空中有無人機飛行的聲音。

烏克蘭6副防長撤職 美國參謀長聯席會議主席米利承認，烏軍即使達成全部的行動和戰術目標，要把所有俄軍逐出烏克蘭是「非常高的門檻」，需要很長時間才能完成。然而，米利拒絕評估具體需要多長時間，因為戰爭正在發生變化，但相信衝突會很快結束。

另外烏克蘭內閣部長涅姆欽諾夫（Oleh Nemchinov）昨天表示，包括馬利亞爾在內的6名國防部副部長均已解職。新任國防部長烏梅羅夫指，國防部將繼續照常工作。烏克蘭國防部早前出現疑似貪污事件，前國防部長列茲尼科夫遭免職。本報綜合報道