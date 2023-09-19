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美卿會晤日外相 確認同盟
日本傳媒報道，美國國務卿布林肯將於當地時間昨晚在紐約，與日本外務大臣上川陽子舉行會談，預計雙方將再次確認美日同盟關係。報道指，上川陽子與布林肯會談期間將再次確認兩國緊密合作應對俄烏戰事、北韓核武及導彈威脅等國際社會議題。布林肯計劃會談後出席七大工業國集團（G7）外長的工作晚餐。（綜合報道）
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