美卿會晤日外相 確認同盟

日本傳媒報道，美國國務卿布林肯將於當地時間昨晚在紐約，與日本外務大臣上川陽子舉行會談，預計雙方將再次確認美日同盟關係。報道指，上川陽子與布林肯會談期間將再次確認兩國緊密合作應對俄烏戰事、北韓核武及導彈威脅等國際社會議題。布林肯計劃會談後出席七大工業國集團（G7）外長的工作晚餐。（綜合報道）