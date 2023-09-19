聯大紐約揭幕 韓正會晤布林肯

布林肯

【本報綜合報道】美國國務院公布，國務卿布林肯將於當地周一下午2時30分（本港時間今日凌晨2時30分）於紐約，與出席聯合國大會的中國國家副主席韓正會面。聯合國大會將於當地時間周二在紐約開幕，中方今年派出韓正與會，並非中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。

王毅晤沙利文 其後訪俄 較早前，美國白宮國家安全顧問沙利文與王毅上周六至周日在馬耳他會面，美國官員透露二人會面長達12小時，有細微或有限的迹象顯示北京準備好重啟部分中美軍事溝通。該名官員表示，美方向中方表明準備好合作打擊毒品問題、人工智能和氣候變化，同時表達憂慮中國支持俄羅斯，以及北京近日多次派戰機越過台灣海峽中線。

王毅另與馬耳他總統維拉會面期間表示，今次中美雙方圍繞如何穩定兩國關係、有效管控分歧、探索互利合作，以及承擔各自應盡國際責任應對全球挑戰等，進行了長時間溝通，他形容會晤全面、深入和有益，感謝馬耳他為中美戰略溝通提供便利。中國外交部發言人毛寧昨日宣布，應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫邀請，王毅將於昨日至周四赴俄舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。

另外，被問及中方領導人是否參加今年11月在美國舉行的亞太經合組織（APEC）會議時，毛寧昨日表示，若有消息將實時發布。對於美國總統拜登日前向國會提交報告，將中國認定為「主要毒品來源國」，毛寧指美方所謂認定沒有事實根據，純屬惡意抹黑，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

韓 正 沙利文（左）與王毅（右）在馬耳他會面。