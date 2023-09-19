大陸向台嚴厲警告 103架次軍機飛近 創新高

台灣國防部昨日公布，周日早上6時至昨日早上6時，偵獲解放軍軍機103架次出海活動，創近期新高。台方呼籲中國大陸負起責任，立即停止此類破壞性的單邊行為。對此，大陸外交部發言人毛寧昨日表示，不存在所謂海峽中線，這亦不是一個外交問題，可向陸方主管部門了解具體情況。

即時軍事動態顯示，上述解放軍軍機中有40架次逾越中線及其延伸線進入台西南空域，包括10架次蘇30戰機、12架次殲10、4架次殲11、10架次殲16戰機、2架次運油20空中加油機、2架次空警500預警機，另有解放軍軍艦9艘次持續在台海周邊活動。台媒指對上一次破紀錄在今年4月的解放軍環台軍演，當時單日共91架次軍機擾台，其中多達54架次逾越海峽中線及其延伸線進入台西南及東南空域。

台指持續騷擾 區域安全易惡化 台國防部指出，台軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉着應對，並依「作戰為背景、訓練為着眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衞作戰能力。該部門又指，台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任；批評解放軍持續軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全。

解放軍軍艦 靠近台24浬鄰接區 Facebook專頁「Taiwan ADIZ」周日發文指，解放軍軍艦宣城號在恆春附近海域闖入台24浬鄰接區，海軍廣播警告「將被迫採取驅離行動」。台媒引述軍方人士指，確實有解放軍軍艦相當靠近，台方軍艦採取了應對措施，對方最終未有闖入24浬鄰接區。

台營級規模部隊 或赴美國受訓 台海局勢持續緊張之際，日本《讀賣新聞》周日引述熟悉美台關係的消息人士指，美軍擬在2025年前在美國軍事基地訓練台灣一個營的陸軍部隊，協助台灣強化陸軍部隊能力。這將是台灣首度有一個營級規模的部隊赴美受訓，涉及約600至800人。

消息人士表示，台灣部隊可能在加州一處頂級訓練設施接受美軍訓練。訓練聚焦於應對解放軍一旦發動武力攻台，台灣陸軍部隊在作戰早期階段能先自衞，以等待後續外來支援。消息人士又稱，美方需要有信心，在大陸一旦攻台的首幾個星期，台灣能夠撐得住。

消息指出，美方希望透過展現美台深化合作，加強對大陸的阻嚇力。台灣陸軍在美國受訓從最早的約10人，至今已達150至250人規模。台軍上月曾參與密歇根州國民警衞軍舉行的聯合軍演，而美方派遣赴台累計高達2,000至3,000人，為台軍提供短期訓練。本報綜合報道

蘇30戰機出動，飛赴台灣周邊。 台方呼籲大陸立即停止破壞性的單邊行為。圖為台灣軍方演習。 空警500預警機 運油20空中加油機