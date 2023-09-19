士兵罵網友「小雞雞」 法官料不涉侮辱裁脫罪

【本報綜合報道】台媒周日報道，高雄一名士兵早前玩網遊時發現聊天區有人吵架，他起哄揶揄網友「小雞雞」，網友起訴他公然侮辱罪。一審法官認為，「小雞雞」用英語「chicken」解釋可理解為「很弱」，不算負面評價，判涉事士兵無罪。檢方不服上訴，高等法院高雄分院法官認為涉事士兵用字遣詞確實不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，駁回檢方上訴定讞。

檢方不服 上訴遭駁回 去年7月3日晚，涉案李姓士兵玩網絡遊戲時與網友發生不愉快，網名「庭羽」的網友不滿輸給李男一隊，在公開頻道和一群玩家掀起論戰。李男以暱稱「小李哥」的身份丟出一句「庭羽小雞雞」，事後捱告妨害名譽。一審時，李男堅決否認公然侮辱網友，辯稱自己當時沒想很多，只是要表示庭羽「很弱」的意思；一審法官最後判李男無罪。

檢方不服上訴，強調李男在偵訊時沒有辯稱「小雞雞」意指「很弱」，明顯是鬧上法院後的卸責之詞。網友「庭羽」當時沒有在公開頻道中罵任何人，李男就用貶抑之詞針對他，明顯攻擊人格、貶損名譽。高等法院高雄分院法官認為，李男一時未經深思熟慮就罵人「小雞雞」只是為了「讚聲」，並非針對該名網友，網友不該自行解釋、延伸該名詞的含意。