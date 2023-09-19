別墅作代孕醫院 6女1男落網

【本報綜合報道】廣東深圳市龍華區衞生監督所的執法人員，近日通過暗訪排查，發現在轄區梅花山莊一處住宅內，有涉嫌開展取卵、胚胎移植等非法代孕活動。現場負責人謊稱自己是清潔人員，對發現的醫療設備、藥品「裝聾作啞」。

樓高5層分工仔細 內媒周日報道稱，現場為一幢從地下室到頂樓共5層的別墅，執法人員在各樓層發現有不同作用的房間，其中在倉庫發現液氮和氣罐；2樓的房間疑似清洗間，掛着清洗好的手術衣，桌上放着各種手術器械。執法人員另在3樓發現實驗室及手術室，兩個房間透過傳遞窗相連，用於取卵和胚胎傳遞。經執法人員和輔助生殖技術相關專家認定，現場發現的藥品、器械、儀器，均用於開展取卵、胚胎移植等代孕活動。

當局在場逮捕7人，當中6名女子指認另一名叫「老劉」的男子在場安排工作，對方雖多次否認，但最後證實其真名是陳×，是該場所的實際營運管理人員。執法人員確認被捕女子分別為代孕媽媽、供卵者、客戶和護士等。陳×最終承認上述行為，其因在未取得《醫療機構執業許可證》的場所，擅自開展人類輔助生殖技術的執業活動，衞監部門沒收其違法所得和相關藥品器械並罰款。對涉案的其他醫務人員，當局也予以相應行政處罰。