網售迷姦水團夥搗破

山東拘8人包括女主播 山東省警方近日成功搗破一個利用網絡販賣新型毒品的犯罪團夥。經警方鑑定，案中繳獲的國家規定管制二類精神藥物，相信是用於迷姦犯罪，受害者主要是女性。在辦案過程中，8名疑犯全部抓捕歸案，當中有3名女性參與銷售，包括一名擁有多達25萬粉絲的帶貨女主播。

今年5月中旬，山東省濱州市陽信縣公安局禁毒大隊在吸毒者王×家中，發現一瓶藍色的「藥水」，看上去很像俗稱「藍精靈」的迷姦水。在審訊過程中，警方發現王×跟網名「雨晴」的網民建立密切聯繫，又在網上發現銷售同類「藥水」的廣告，以及大量女性的不雅圖片。

涉及7省11市 共3女性參與 民警將該瓶「藥水」送到物證鑒定中心檢測，在藥水中測出氯硝西泮及咪達唑侖成分，它們都是國家規定管制的二類精神藥品。當局指出，這種「藥水」雖然不是「藍精靈」，但同樣是用於迷姦犯罪的新型毒品。其後警方在廣東省廣州市成功抓捕「雨晴」，發現其透過社交網購買毒品。警方根據線索，再找出銷售該藥水的源頭，是在河北省某市張××，並在其住所內繳獲一批新型毒品。

目前，這一跨越廣東、黑龍江、河北、河南等7省11市，利用網絡販賣新型毒品的案件已成功告破。疑犯亦全部抓捕歸案。警方指出，對有3名女性參與銷售迷姦水感到震驚，如果她們利用網紅經濟銷售毒品將不堪設想。本報綜合報道