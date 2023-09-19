銀川前書記 姜志剛涉貪被捕
【本報綜合報道】最高人民檢察院周一發布消息指，寧夏回族自治區黨委前副書記、銀川市委前書記姜志剛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理中。
現年63歲的姜志剛是江蘇東海人，早年在成都飛機工業公司工作，其後曾任中央組織部幹部五局副局長，北京市委常委、組織部部長，中央保密委員會委員等職務，2017年起任寧夏回族自治區黨委副書記、銀川市委書記，並兼任自治區黨委黨校校長。
大搞權錢交易 上月被雙開
姜志剛被指大肆接受和組織可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動，違規使用財政資金建設樓堂館所；違規干預原管理單位人事安排，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，利用職權為本人及親友低價買樓，違規幫助親屬入股私營企業；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。他的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，上月被開除黨籍及公職。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：