內地猴痘首現女性病例 料現家庭傳播

廣東南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞昨日分析稱，從此次報告看，病例中的女性感染者發病前21天內均有異性性接觸史，因此通過異性性接觸感染可能性大。總體上，猴痘通過性接觸以外的其他接觸方式傳播風險低，只要性伴侶雙方沒有不潔性行為，感染的風險極低，在女性群體中出現大範圍傳播的可能性也極低。

專家籲民眾不必恐慌

目前內地98.9%的猴痘病例為男性，其中92.5%病例明確為男男性行為人群；而確診女患者的異性伴侶中，有3人為猴痘感染者、一人近期有出疹史，其餘一人無相關症狀。北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾指出，未來或會出現家庭內傳播，長者和孩子可能被傳染，但概率較低；而預防的策略不變，呼籲民眾不必恐慌。