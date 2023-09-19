神州離婚率連降3年 疑受樓價跌影響

【本報綜合報道】內地統計去年全年結婚和離婚登記數量分別為683.3萬對和210萬對，均少於前一年。其中，離婚登記量更自2020年起連續3年下降。內媒上周六報道，有專辦離婚案件的律師表示，內地近年樓市低迷，是影響離婚意願的原因。

設冷靜期被視作主因 在廣州執業的劉勝飛，有10多年法律服務經驗，處理婚姻糾紛案件逾千宗。2021年起，內地增設30天的離婚冷靜期，被視為離婚率降低主因，但官方至今未公開離婚冷靜期效果的具體數據。劉勝飛指出，訴訟離婚，一方在第一次提訴離婚時，如果對方堅決不同意，法官通常不會輕易判離。面對當事人的離婚訴求，劉勝飛會解釋首次提訴通常不判離是其一，其二是婚內財產分割的麻煩和耗時頗久。

劉勝飛指出，夫妻共同房產在分割時，存在分歧和不確定性風險。當雙方在庭上不能達成一致或分歧較大時，法院通常會就雙方對房屋的各自產權佔比作出判決。劉勝飛又指出，以前房價穩定或處於上漲趨勢時，當事人離婚的決心下得快，現在因為房子難賣，又難分割，價格不穩定，當事人要下決心就很困難。