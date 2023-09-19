侯友宜出席華盛頓僑宴 美在台協會主席現身

【本報綜合報道】正在訪美的國民黨台灣總統參選人侯友宜於當地時間周日抵達華盛頓，首站拜會當地僑社。他稱團結一定可勝選，國民黨盼在兩岸之間創造更多和平，如兩岸議題處理不好將對區域和平帶來很大傷害。美國在台協會主席羅森伯格應邀出席僑宴與侯同場，重申美台關係仍堅若磐石。

侯友宜周日晚參加僑宴，除了羅森伯格，馬里蘭州州務卿李鳳遷、馬里蘭州副州長米勒等地方官員亦有出席支持。羅森伯格致詞時表示，台灣在維護台海和平穩定是關鍵夥伴，美國長期以來致力協助台灣保持足夠的自衞能力，保證該承諾不變，她亦見證美台關係比以往任何時候都更緊密。

發表演說 遭民進黨政客批評 侯友宜昨將到美國智庫布魯金斯學會發表演說，提出「侯版3D戰略」，即阻嚇（Deterrence）、對話（Dialogue）和降級（De-escalation）。但有民進黨立法院黨團批評，侯的戰略缺少防禦（Defense），完全失去領導人應有的格局。