逾千詐騙疑犯緬甸遣返大陸 台稱查證並無台灣人

【本報綜合報道】中國大陸與緬甸早前攜手打擊緬北詐騙犯罪，將逮獲的1,207名疑犯押解回大陸審理。對於有報道指出，疑犯當中兩成為台灣人，惟大陸未透過官方兩岸合作共同打擊犯罪機制向台方通報。台灣警政署刑事局周日表示，經查證上述詐騙犯罪疑犯當中並無台灣人。

台媒日前報道，由於兩岸近年關係轉差，早年建立的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》機制停擺多時。這次大陸與緬甸聯合打擊緬北詐騙犯罪逮獲近300名台灣疑犯，被押送到大陸審理。台方即使透過私下渠道查證，也遭陸方以「查證、調查中」回應。

台刑事局周日反駁，透過兩岸共打機制向陸方查證，被逮疑犯中並無台灣民眾。刑事局強調，由於案件涉及人數及詐房機房數量較多，會密切關注案件發展，若發現涉及詐騙台灣民眾案件，將即時洽請陸方共同偵辦，以有效溯源追查幕後主嫌及核心成員。台刑事局又稱，基於保障人民合法權益和打擊不法犯罪，會持續透過各種渠道掌握情資，與陸方各執法機關緊密合作，有效推進兩岸共同打擊犯罪，維護兩岸健康有序的交流發展，保障人民生命財產安全及合法權益。