拐賣11兒童 雲南婦判死

受害人包括親生子 案件備受關注 雲南省大理州鶴慶縣59歲婦人余華英涉嫌拐賣11名兒童，連自己的親生兒子也不放過，案件一直備受內地社會關注。貴州省貴陽市中級人民法院昨日一審判決此案，鑑於情節特別嚴重，影響特別惡劣，決定判處她死刑，剝奪政治權利終身。

檢方指控，余華英在1993年至1996年期間，和情夫龔×良拐賣來自多個家庭的兒童，其中有3對是姐弟或兄弟。二人1993年1月在貴州遵義火車站附近將一名6歲受害者拐走，同年8月又在遵義將一對小兄弟拐走，翌年在貴州省都勻市先後再擄一童及一對兄弟。二人1995年冬天來到貴陽，將5歲女童楊妞花拐走，之後還有多名兒童受害，足迹甚至遠至重慶，上述兒童最終被不同的中間人賣到河北邯鄲。

受害人庭上促重判 余華英2000年曾因涉嫌拐賣兒童被抓，當時被邯鄲市公安局刑事拘留兩個月後釋放。她4年後在雲南再次作案時落網，當時和丈夫王×文隱瞞真實身份，並以假身份被判囚8年，余服刑期間獲減刑3年。她出獄後一直無事，直至曾被她拐賣的楊妞花找到親生姐姐後報警，楊去年向貴州警方提供線索，余華英再度落網。

案件今年7月開庭審理時，楊妞花一度當場下跪，哭求法庭重判余華英。楊妞花認為，雖然余華英認罪，但在庭上沒表現出懊悔、道歉的態度，沒認真回答法官提問，又辯稱在拐賣途中沒打過楊妞花。余華英提及販賣自己跟龔×良的私生子時淚如雨下，楊妞花反問：「（難道）自己的孩子是孩子，別人的孩子不是孩子嗎？」本報綜合報道