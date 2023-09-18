希臘土國素積怨 為拚經濟暫放下

希臘和土耳其的緊張關係又升上國際舞台。希、土的仇恨經歷近600年，1460年希臘半島已經被鄂圖曼帝國征服，直至1832年，才在英、法、俄支持下復國；最傳為佳話的是，英國貴族及浪漫主義大詩人拜倫幫助希臘抗土耳其建國的努力。

之後希土之間一直發生戰爭，雖然兩國均為北約成員國。兩國至今最大的裂痕是1974年侵佔北塞浦路斯，分隔島上77%希裔與23%土裔人民。此外，因為希臘擁有愛琴海大部分島嶼，有些極接近土耳其，因此構成兩國領海及領空的紛爭，也引發雙方軍機攔截及格鬥墜毀事件。更重要的是，根據聯合國海洋法，一個國家的領海可由原本6海里延伸為12海里，經濟海域更達200海里，結果希臘愛琴海大量外島和土耳其領海幾乎完全重疊，在愛琴海不斷發現豐富礦藏下，雙方的經濟利益也陷入嚴重衝突。

協同效應 吸引遊客 最近的衝突來自土耳其警告希臘政府，倘若購買美國先進武器及軍事化外島，土耳其會提升對希臘的導彈威脅，以及出兵制止希臘在外島的軍事化。由於土耳其人口及軍隊是希臘的數倍，軍事武裝也更強大，土政府可隨時動用武力壓制希臘。

土耳其與希臘的緊張關係是北約一個頭痛問題，如果兩國陷入軍事衝突，若北約不順從土耳其，有可能會失去這個地理位置非常重要的成員國，北約也會因內部衝突而失去威信，特別是在俄烏戰爭的背景下，會釀成更大的團結危機。而兩國的經濟不景促使政局更不穩，兩國領導人最有效的拉票方法就是互相作出攻擊。今年初兩國的衝突仍在燃燒，5月土耳其總統埃爾多安曾公開聲言，希臘總理米佐塔基斯對他而言已經不存在了，因為米氏訪美期間試圖阻止美國向土耳其出售F16戰機。

希臘在今年2月土耳其大地震時率先協助救災，兩國關係開始解凍。而7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會中，米佐塔基斯與埃爾多安接觸，企圖建立溝通；其後希臘發生森林大火，土耳其亦立即派直升機協助救火。而由於兩國領導人均成功連任，雙方都想緩解緊張關係，讓兩大旅遊國可以產生協同效應，吸引更多遊客到來旅遊消費，挽救疲弱的經濟。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻