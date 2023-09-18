西澳發現新種蜘蛛

雄性有長腿 助越沙漠尋伴侶 澳洲一個新物種探索小組最近在西澳金礦區成功發現穴居蜘蛛的新品種，目前尚未正式命名。

澳洲媒體上周六報道稱，小組來自名為「布什閃電戰」（Bush Blitz）的澳洲最大自然探索計劃，小組中的蜘蛛專家威爾遜（Jeremy Wilson）博士表示，這種蜘蛛腹部有V字形圖案，牠們會從洞穴的正門以尖牙伏擊獵物。牠們的巢穴深約30厘米，配有一個逃生出口，用作躲避掠食者入侵，包括沙漠蜈蚣。新種蜘蛛的雌性體形比雄性大，雄蛛有刺，可以在交配時抓住雌性，而且有更長的腿，有利於穿越沙漠尋找配偶。

布什閃電戰的經理哈丁（Jo Harding）指，澳洲只有約四分之一的物種獲命名，如果生物沒有名字，就永遠無法得到妥善管理或保護。

尚未命名難保育 大多數蜘蛛只生活在特定的棲息地，保護這些區域等於保護牠們。威爾遜博士也表示，物種有了名字就可以被列入稀有或受威脅等名單，新蜘蛛的正式名稱即將出爐。本報綜合報道