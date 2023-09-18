16人上演「飛人大戰」

2023翼裝飛行世錦賽上周五在中國湖南張家界天門山國家森林公園開賽，賽事將持續至明日，來自11個國家的16名翼裝飛行運動員參加，上演一場矚目的「飛人大戰」。賽事起跳台位於海拔1,458米的天門山玉壺峰絕壁上，起跳點和降落點垂直落差達990米，運動員依次從起跳台跳下，沿垂直崖壁急速下降飛行。