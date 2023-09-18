美籍教師 江蘇赴上海返工 通勤來回3句鐘

需換乘巴士高鐵

內媒上周六報道，30歲的董何塞住在江蘇崑山和上海嘉定交界的兆豐路，每天清晨6時10分出門，早上近8時才抵達學校。他原本打算開車上班，但嘗試一周後覺得不明智，因為每天早晚高峰時段公路大多交通擠塞，而他不熟悉路況，最終決定乘搭公共交通工具。董何塞無奈表示，自己認識的人中，沒有比他通勤距離和時間更長了。董何塞選擇搭乘G7215次高鐵，從始發站崑山南站乘搭至終點站上海火車站，這是一條完全為了滬昆兩地通勤族特開的線路。在通勤期間，他感覺每個路人帶着同樣的疲倦，但他們都在認真過着自己的人生。