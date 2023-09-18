紐約搗賣淫組織 起訴3亞裔疑犯

【本報綜合報道】美國紐約市布魯克林區聯邦法院上周四公布一份追加起訴書，指控一個總部位於皇后區的賣淫組織，在全美各地從事性交易、毆打及搶劫數十名婦女。起訴書追加起訴3名同日落網的亞裔疑犯，並增加10項協助敲詐勒索罪名。組織去年已有8名華人在內的9人，被控20項罪名。

販賣婦女 暴力對待受害人 被告陳圓圓（Yuan Yuan Chen，音譯）涉嫌合謀詐騙、合謀性交易及合謀跨州賣淫等罪名。另外兩名被告陳義初（Yichu Chen，音譯）及約翰尼‧金（Johnnie Kim），被控多項搶劫罪。根據法庭文件，賣淫組織於2019年4月至2021年9月期間，在全美範圍內經營賣淫業務、販賣婦女，以及暴力襲擊受害人，初步估計308人受害。

陳圓圓是組織的關鍵人物，主要負責招募性工作者，管理賣淫活動及協助制訂計劃，並從中收取佣金。陳義初和約翰尼‧金則是打手，毆打不服從的性工作者。紐約市警察局局長卡班（Edward A. Caban）形容，起訴書中列出的罪行是最令人髮指的罪行之一。