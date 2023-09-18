美宗教組織6成員 涉謀殺韓裔女移民

【本報綜合報道】美國一個宗教組織的6名成員，包括一名青少年，被控謀殺一名南韓女子，6人均不得保釋。受害者身份尚未公布，她介乎20多歲至30出頭，相信營養不良可能是其死因之一。

喬治亞州格溫內特縣（Gwinnett County）警察局上周四稱，死者遺體上周二在當地一個深受歡迎的韓式水療中心外，一輛汽車的車尾箱被發現。被捕疑犯自稱是一個名為基督戰士的宗教團體成員。其中5人介乎22歲至26歲，一人15歲；5人來自喬治亞州勞倫斯維爾，一人來自同州蘇瓦尼。

遺體藏車尾箱 曾遭毆打疑餓死 警方相信受害者在今年夏季從南韓移居美國，加入了這個宗教組織。6名嫌犯面臨重罪謀殺、非法禁錮、破壞證據和隱瞞他人死亡等罪名，個別疑犯還面臨多項與幫派相關的指控。警方稱，受害者被發現時，只有約32公斤重，明顯曾遭到毆打，多周沒有進食。法醫辦公室認為。目前尚不清楚受害者的死亡時間，但警方認為她自8月3日起就一直處於捱餓狀態，死因仍在調查。