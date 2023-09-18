利比亞搜救隊 沙灘發現逾400屍

【本報綜合報道】利比亞東北部沿岸城市德爾納日前經歷嚴重洪災，造成多人死傷及失蹤。截至上周六，搜救人員仍在繼續尋找失蹤人士，其中來自馬耳他的救援隊上周五在海灘發現逾400具屍體，利比亞官員形容搜救行動非常複雜，認為可能會持續數月，甚至數年之久。

世界衞生組織（WHO）上周六表示，已向利比亞東部近25萬名災民，提供足夠的緊急援助物資，包括基本藥物、醫療用品和裹屍袋等。全球多國亦紛紛施以援手，其中沙特阿拉伯和俄羅斯分別表示，已派遣一架和3架救援飛機前往。一艘意大利海軍軍艦停泊在德爾納，船上載有帳篷、氈子及拖拉機等物資。

聯合國警告亂葬崗污染水源 聯合國指，目前已有逾1,000名遇難者埋在亂葬崗內，警告可能污染水源，並為死者家屬帶來精神困擾。利比亞國家疾病控制中心主任埃勒—賽阿（Hayder Al-Sayah）指，當地錄得的腹瀉病例上周五的55宗上升至150宗，但強調除非屍體本身攜帶疾病，否則帶來的安全風險很小。