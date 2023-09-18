意飛行表演隊墜機 車內5歲女枉死

慶祝空軍百周年綵排 撞鳥群釀禍 意大利空軍三色箭飛行表演隊發生墜機事故，一架表演機上周六在北部城市都靈附近失事並波及地面一輛汽車，導致一名5歲女童死亡，同車3人受傷。

墜毀表演機型號為MB339，從都靈機場起飛演練，準備昨日參加慶祝意大利空軍成立100周年活動。事發時有9架表演機在空中以V形編隊飛行，其中一架突然脫離編隊並失去高度撞向地面，機師彈射逃生。

機師彈射逃生 殘骸撞4口家汽車 表演機觸地後隨即發生大爆炸，不幸波及一輛載有一家4口的車輛，其中一名女童傷重不治，她的9歲兄長情況危殆，父母燒傷程度不一。駕駛失事表演機的空軍少校德爾多（Oscar Del Do）跳傘後同告燒傷，但沒有生命危險。喪生女童與家人原定翌日觀看飛行表演，詎料飛來橫禍。受事件影響，意大利空軍的慶祝活動取消。

慶祝活動取消 防長向家屬致哀 初步調查顯示可能一群雀鳥撞向表演機，其中一隻吸進引擎造成故障。意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示向死者家屬致哀，並指官員已着手處理緊急情況及向相關人士提供協助。三色箭飛行表演隊成立於1961年，經常在重要活動及節日期間表演。表演隊於1988年經歷最嚴重事故，在西德拉姆斯泰恩空軍基地表演期間發生3機空中相撞，造成3名機師死亡，殘骸碎片墜落地面導致67名觀眾喪生。本報綜合報道