阿米尼逝世周年 伊朗多處爆示威

【本報綜合報道】伊朗庫爾德族女子阿米尼去年因佩戴頭巾不當，在拘留期間死亡。保安部隊於上周六阿米尼逝世一周年，在庫爾德地區加強戒備，並開槍驅散示威者致數人受傷。網傳影片顯示，首都德黑蘭多區有人示威，路過汽車響號聲援。

部隊開槍 多人受傷

伊朗革命衞隊拘捕多名反革命分子及恐怖分子，包括一名涉嫌企圖組織騷亂和破壞活動的雙重國籍人士。官方通訊社報道，德黑蘭省一座女子監獄病房起火，沒有造成傷亡。庫爾德斯坦人權網絡指事件與囚犯抗議有關，特種部隊闖入病房毆打一名女子及發射粒彈槍。有人權組織稱，保安部隊在庫爾德人城市馬哈巴德向示威者開火，至少一人受傷。克爾曼沙赫亦有多人受傷，但未獲官方證實。