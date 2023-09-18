日扇貝加工 美擬助繞過中國

【本報綜合報道】日本福島核污水排海後，中國全面暫停進口日本水產品。日本共同社上周六報道，美國駐日大使館正探討聯同日方為扇貝水產商提供支援，尋找中國以外加工地。

有意支援水產業 日本捕獲的帶殼扇貝會出口中國加工，不僅銷往中國內地，還再出口至美國等第三方，去年在中國加工再出口美國的日本扇貝去年達到1億美元（約7.8億港元）。美國駐日大使伊曼紐爾早前譴責中國的進口禁令，有意支援受到打擊的日本水產商。

美國駐日大使館本月派人赴北海道，與扇貝水產商會面，商議如何確保美日之間不經由中國的水產品流通路徑。大使館力爭建立機制，通過介紹已在美國食品及藥物管理局註冊登記的台灣、泰國和越南等地加工設施，維持日本對美國的扇貝出口。

有日媒周日報道，日本政府上月底開始排放核污水後，中國加強監控在華的日本公民。目前有逾10萬名日本公民在中國生活，知情人士透露北京正審查參與日本排放核污水游說工作人士的背景。報道指，中國於7月實施新版《反間諜法》，有政治專家曾警告中方或會扣押在華的日本公民。

另外，中國外交部昨晚發聲明證實，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅曾在馬耳他與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行多輪會晤，討論台灣、亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際及地區問題。聲明也提到中美同意保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商，並探討進一步支持和便利兩國人員往來措施等。