抗衡中俄朝擴軍 美太空軍駐日本

強化防禦 勢供長程導彈神盾艦 日本防衞大臣木原稔昨日表示，對於中國在東海及南海的快速強化軍備及海上擴張深感憂慮，必須在所有層面應對。他又指，必須密切關注北韓與俄羅斯間的關係強化。另有美媒指出美軍將於近期新設駐日太空軍，以應對中國及北韓，但未知規模及據點所在地。

木原昨日接受日媒訪問時指出，在應對持續升溫的區域緊張局勢方面，日本、南韓及美國三邊安全合作將是至關重要。他稱，面對自二次世界大戰後最複雜的安全環境，日本將會繼續從根本上加強防禦能力。在對華方面，他指日本和中國均對地區和國際社會的穩定及繁榮負有重要責任，日中需要建立具建設性及穩定的關係。

防衞省持官方立場應對台關係 木原上周五透露他正式接任防衞大臣前，已辭去原任推動日台交流的跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」事務局長，以專心履行閣員職務。木原重申日本政府立場，稱日本始終基於1972年的中日聯合聲明，以非政府間的實務關係來維持跟台灣關係。他強調會站在防衞省立場，跟台灣關係也會基於同樣的日本政府立場來應對。

木原上周四在防衞省就任後發表演說，要求加快準備引進長射程導彈及神盾系統搭載艦，強調不僅要快速入手所需裝備，還要做到送至部隊立即運用，以迅速推進強化防衞力。他指日本應盡快加強西南地區的防衞能力，包括最南端的沖繩縣。他表示當地政府和居民會對此感到擔心，但承諾中央政府將盡一切努力，向其傳達採取相應措施的重要性。

另外，美軍報章《星條旗報》日前報道，美國太空軍7月曾在美軍駐日本東京橫田基地與日本航空自衞隊舉行首次磋商，少數人員已開始在日活動。2019年12月，美國成立太空軍，成為第六個獨立作戰軍種，去年12月設立駐韓太空軍。

美日韓上月首腦會談聯合聲明曾提及，將強化太空安全合作對話。有美國軍事網站報告指出，中國目前在軍事航天系統發展的多個領域均領先美國。美國國防部高級官員普拉姆（John Plumb）近日指，太空是美國軍事力量不可缺少的組成部分，而中國是美國在太空領域「步步緊逼的挑戰」。本報綜合報道

木原稔表示，對於中國快速強化軍備及海上擴張深感憂慮。 木原要求加快準備引進長射程導彈。 木原稔