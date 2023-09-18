土耳其指摘歐盟疏遠 埃爾多安揚言分道揚鑣

【本報綜合報道】歐盟議會發表報告，不建議歐盟在目前情況下重啟土耳其的入盟談判，並呼籲歐盟為雙方關係探索一個平行和現實的框架。土耳其總統埃爾多安上周六指控歐盟疏遠土耳其，又稱如有必要，土耳其可能會與歐盟分道揚鑣。

對俄制裁受質疑 入盟談判未重啟 近日，歐洲議會在一份新報告中抨擊土耳其不對抗俄羅斯。歐盟睦鄰與擴大事務專員瓦赫里伊指，土耳其必須與歐盟保持接觸，包括對俄實施制裁，特別是在受制裁產品方面。隨後土耳其外交部猛烈抨擊這份報告，並發表聲明稱，這份報告是毫無根據的指控和偏見的集合，並表明其成員國沒能發展對歐盟以及土耳其的正確戰略方針。

埃爾多安以歐盟同意與安卡拉恢復2005年啟動、但是停滯已久的入盟談判為條件，交換他支持瑞典加入北約（NATO），並且成功取得歐盟就此作出承諾。惟埃爾多安上周六啟程前往美國紐約出席聯合國大會前，在伊斯坦布爾的機場告訴記者：「歐盟正在試圖跟我們保持距離。我們會對情勢進行自己的評估，也可能另闢蹊徑。」

2016年7月軍方發動政變未遂後，土耳其鋪天蓋地展開肅清掃蕩，遭外界指控侵害人權，與西方關係緊張數年。5月大選在苦戰下連任成功後，修補與西方盟友支離破碎的關係已經成為埃爾多安首要之務。

埃爾多安