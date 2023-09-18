羅馬尼亞邊境增兵 擬擊落俄無人機

【本報綜合報道】羅馬尼亞武裝部隊副總參謀長弗拉德（Gheorghita Vlad）上周五表示，已做好擊落俄羅斯無人機的準備，並向接壤烏克蘭的東部多瑙河三角州邊境增派600名士兵。

弗拉德宣布，決定增兵加強多布羅加地區的北部防衞並部署更多雷達，防空系統處於戒備狀態。他指羅馬尼亞與其他北約成員國，商討如何應對俄羅斯可能侵略。對於羅馬尼亞是否準備以防空系統對付俄羅斯無人機，弗拉德則指準備用所有軍事力量保衞國家領土，具體回應將取決於威脅程度。多布羅加位於羅馬尼亞東部，北部與烏克蘭接壤，兩國以多瑙河為界。

接壤烏克蘭地區 修建防空洞

羅馬尼亞國防部上周四限制航班飛越多布羅加北部上空，特別是靠近烏克蘭邊境的航班，並在與烏克蘭伊茲梅爾一河之隔的兩個地點修建防空洞。烏克蘭上周一稱，有襲擊伊茲梅爾的俄羅斯無人機墜落在羅馬尼亞。羅馬尼亞國防部最初否認，惟總統約翰尼斯改口稱仍在調查，如屬實將嚴重侵犯羅馬尼亞主權及領土完整。