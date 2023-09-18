朝製炮彈或供俄 美指無礙烏戰果

與紹伊古商軍事合作 金正恩回國 北韓領袖金正恩訪問俄羅斯並與該國總統普京會面，引起世界關注。美國參謀長聯席會議主席米利上周六表示，金正恩與普京會面或促使朝向俄提供蘇聯時代的152毫米炮彈，但無法掌握何時付運或數量。他認為即使北韓供應炮彈予俄國，也未必對烏克蘭戰事有決定性影響。

米利當日抵達挪威奧斯陸，準備出席北約會議時向記者稱，北韓向俄羅斯運送炮彈會改變戰局的說法持懷疑態度。他強調不想過分貶低北韓對俄羅斯的潛在武器援助，但懷疑會否發揮決定性作用。他又指，烏克蘭仍然需要更多武器和裝備，美國盟友及合作夥伴將討論如何解決問題，並相信美國兩黨和國會將繼續廣泛支持對烏援助。

北約稱普京停戰將實現和平 北約軍事委員會主席鮑爾承認，武器生產壓力正在推高價格，減少成員國手頭的彈藥及其他庫存。他稱烏克蘭需要的武器彈藥數量巨大，超出國防工業能增加供應的數量，不能斷言問題是否開始阻礙對烏軍援，但需要盟友考慮。他同時指根據新的防禦計劃，在發生潛在攻擊時，北約計劃第一個月啟用30萬隨時處於高度戒備狀態的部隊，隨後可以動用其他部隊，當中包括最近加入北約的芬蘭和暫未加入的瑞典，令北約部隊數量可多達350萬人。

北約秘書長斯托爾滕貝格上周六受訪時指，希望能夠盡快實現和平，但同時警告，如果烏克蘭停戰，他們的國家將不復存在，但若果普京肯下令放下武器，應可以實現和平。不過，他強調必須為烏克蘭長期作戰做好準備，戰事結束後烏克蘭需要北約的安全保障，以防止歷史重演。

另一方面，北韓朝中社昨日報道，金正恩上周六訪問海參崴，與俄羅斯國防部長紹伊古會談。雙方就地區局勢交換意見，並就加強兩國軍隊在國防和國家安全領域的戰術戰略協作、合作與交流等務實問題展開探討。

紹伊古在歡迎午餐會上表示，願同朝方進一步深化兩國國防部門間的友誼與合作，感謝金正恩訪俄鼓舞了為正義事業而奮起的俄羅斯軍民。出席午餐會的北韓國防相強純男致詞稱，願進一步加強與俄軍的戰鬥團結和合作，可靠地保衞地區和全球和平穩定。金正恩在午餐會結束後同紹伊古會談，高度評價俄羅斯武裝力量，指他們捍衞了獨立自主和國家發展利益。

金正恩獲俄贈避彈衣及無人機 金正恩上周六較早時在海參崴克涅維奇機場參觀，收到紹伊古及俄羅斯空天軍遠程航空兵司令科貝拉什贈送的禮物。此外，金正恩向俄羅斯太平洋艦隊贈送了禮物。俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科昨日向金正恩贈送一件避彈衣及6架無人機，它們均是本地製造的烏克蘭特別軍事行動軍需品。本報綜合報道

米利指，金正恩與普京會面或促使朝向俄提供炮彈。 米利