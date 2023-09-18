3成受訪青少理想職業當老師

【本報綜合報道】中國社會科學院新聞與傳播研究所及社會科學文獻出版社上周六發表的報告顯示，教師是內地未成年人最偏好的職業，31%選擇教師為理想職業，其次為醫生、企業家和藝術家。

基於2022年內地未成年人互聯網運用狀況調查數據，報告指出互聯網構建起未成年人對外部世界的認知，影響他們的成長規劃。

新興職業不再受追捧 遊戲玩家、網紅、人工智能（AI）高手等互聯網職業早已進入內地未成年人的選擇視野，但上述新興職業受追捧程度均有所下降。未成年人的職業理想選擇較為集中，擁有穩定收入的傳統行業仍最受他們青睞。農民則是未成年人職業選擇的末選，只有不到1.6%人選擇，比例遠低於其他職業，反映未成年人的認知受限和社會普遍的職業認知固化現象。

另外，按性別來看，內地未成年女性職業理想選擇排行前三的是教師、藝術家和醫生，而未成年男性傾向選擇成為軍人、科學家和企業家。未成年女性選擇文職類工作的比例要遠高於男性，未成年男性選擇技術類職業的比例則高於女性。