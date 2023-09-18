短片拍攝基地爛尾 投資者退款不受理

聲稱1.6億打造 一年僅建門樓 陝西省商洛市商州區有民眾近日反映，當地一個宣稱投資1.5億元（人民幣‧下同，約1.63億港元）打造的短片拍攝基地項目，啟動一年多卻僅建了一個門樓。投資者找營運公司要求退款、撤出項目無果，求助相關部門。相關部門上周六表示，事件屬企業行為，將依法依規調查處理經濟糾紛。

陝西璞聚緣傳媒有限公司（下稱璞聚緣）宣稱在商州區三岔河鎮打造上述拍攝基地項目。去年3月，投訴人白先生等人分別向璞聚緣交了3萬元（約3.24萬港元）誠意金，佔股1%參與項目，並簽訂合夥協議書。公司法人陳×承諾項目建成後，白先生等人可以共用基地資源，擁有自己的直播間為家鄉帶貨，還可以分紅。陳×出示的項目備案確認書顯示，項目計劃開工時間為去年4月。

當局稱屬企業行為 然而，白先生發現項目啟動了一年多，僅僅建了一個門樓後便再無進展。後來，他發覺這個項目不切實際，起初的美好設想只是白紙一張，多次找陳×退款、撤出項目無果，求助相關部門協調退款並加強監管。內媒記者上周四走訪三岔河鎮及當地相關部門，在三岔河鎮秦河村看到，小視頻拍攝基地門樓頂部已出現破損，門樓後方居住了十多戶村民。

記者發現，璞聚緣與部分村民也存在糾紛，僅有一位村民因出租房屋獲益了1,000元（約1,080港元）。陳×指項目因為資金原因暫時停頓，有糾紛可向法院提出訴訟。商州區相關部門表示，經初步調查，涉事公司並非當地的招商引資企業，項目也不屬於招商引資項目，對於白先生的投訴，已安排公安、司法部門工作人員聯絡雙方協商解決。三岔河鎮政府負責人較早前向記者表示，璞聚緣只是把小視頻拍攝基地項目選址在了三岔河鎮，鎮政府在該項目上沒有投入資金，總投資1.5億元也是項目發起人的說法。本報綜合報道

白先生