物資遭掉包 跑手喝過期飲料

【本報綜合報道】內地近日傳出2023年遼寧瀋陽馬拉松參賽選手物資包有過期飲料，賽事組委會上周六承認物資包確實有過期、即將過期的飲料，相關部門已介入調查。

涉事飲料品牌的瀋陽區負責人指，過期產品一共有3箱，已經發放兩箱，正核實過期產品來源，不排除有人掉包，已經報警。

瀋陽馬拉松組委會提供的物資包有服裝、麵包、飲料等，其中涉事的露露飲料有過期、即將過期情況，生產日期為2021年11月20日、 2021年11月23日、2021年12月26日等，按飲料包裝上18個月的保質期推算，飲料現已過期3、4個月，網友稱好多人都喝了，身體無不適，但令人感到惡心。

組委會：收一瓶可換一箱新 一名組委會人員指，多位參賽選手反映此事，物資包有一批過期和即將過期的飲料，但數量很少，具體成因不知道，他們與飲料品牌總部直接合作，本地經銷商負責調貨，到貨後組委會直接發放。如果選手發現有過期飲料，可以向組委會登記，「拿一瓶換一整箱新日期的」。