貴州政法委前副書記違紀雙開

劉文新

【本報綜合報道】中央紀委國家監委上周六通報，貴州省委政法委前副書記劉文新因嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。劉文新被指私藏和閱讀有嚴重政治問題的書刊、長期與他人發生不正當性關係，以及非法收受巨額財物等。

封建迷信癡迷刀具 經查，劉文新自行其是、陽奉陰違、擅權妄為，淪為政治生態和經濟秩序的破壞者；搞兩面派，做兩面人，對抗組織審查，搞封建迷信活動；違規接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及活動安排，違反工作、生活保障制度，謀求特殊待遇，崇尚享樂主義，違規乘坐頭等艙；違規為他人調動工作；違規收受禮品禮金，道德敗壞，大搞權色、錢色交易，嫖娼、賭博；玩物喪志、癡迷刀具；違規向企業攤派費用，違規干預和插手司法活動；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、融資貸款等方面謀利；為牟取不正當利益，給予國家工作人員財物。

劉文新因嚴重違反黨紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予劉文新開除黨籍處分，由省監委給予其開除公職處分，收繳違紀違法所得，把他的涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。