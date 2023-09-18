1500家便利店推刷掌支付 私隱惹疑

【本報綜合報道】內地移動支付方式的花款愈來愈多，繼掃碼、刷臉之後，微信刷掌支付本月初正式登陸廣東省1,500多家便利店，顧客除可利用刷掌方式消費購物，也可用作租借充電寶。官方表示，使用刷掌支付能夠提高效率，給用戶帶來更大便利。不過，也有人質疑這種支付方式的安全性和私隱保障問題。

技術引入校園作試點 自本月5日起，微信支付聯合廣東某便利店集團正式推出刷掌服務，顧客在櫃台結帳時可選擇刷掌支付方式。這是內地首批支持微信刷掌支付的便利店，也是刷掌支付在廣州地區首次社會面應用，未來微信刷掌將全國範圍其他便利店逐步推出。資料顯示，微信支付自今年5月推出刷掌服務以來，目前已應用於交通、健身、校園、零售、餐飲、辦公、共享充電等場景。其中微信支付、騰訊微卡團隊聯同深圳大學創新試點的「校園一掌通」服務也於5月推出。

針對公眾關心的訊息安全方面，微信刷掌支付採用的騰訊優圖實驗室方面表示，已經進行了廣泛的研究和論證，例如判斷手掌是否為活體，以保障支付系統的安全性；結合可見光、紅外線和雙模態特徵等技術手段，判斷照片攻擊、屏幕攻擊和仿真矽膠手模攻擊等，能夠為用戶提供更高的安全保障。